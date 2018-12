Alguien salió a hablar y demostró que Darthés mintió en su descargo público

Daniel Grinbank puede convertirse en un personaje clave en el caso de violación que denunció la actriz Thelma Fardin de parte de Juan Darthés. El empresario fue el organizador de aquella gira de la obra “Patito Feo” por Nicaragua y en las últimas horas salió a hablar, tras escuchar el descargo del actor acusado en el programa de Mauro Viale. “Mintió descaradamente”, sentenció Grinbank, y luego explicó su declaración.

En su descargo televisivo, Darthés dijo sobre el vuelo de vuelta de Nicaragua: “Yo le dije a Thelma «salí de acá». Vino a la habitación para decir que no le funcionaba una llave. Se me insinuó. Se me acercó. Me quiso dar un beso. Le dije «estás loca, vos tenés novio». Ella estaba de novia con Juan Guilera. Ella entró y yo la rechacé. Tengo pruebas. Hace nueve años pasó esto. Estaban los papás de Brenda Asnicar y Laura Esquivel. ¿Nadie vio nada? Creo que en el avión de vuelta Thelma se sentó al lado mío”.

Cuando escuchó esa última frase, Daniel Grinbank salió con todo: “Juan Darthés mintió descaradamente ayer, al decir que Thelma Fardin se habría sentado al lado de él en el vuelo a Buenos Aires. Con mi empresa responsable de los traslados había arreglado que en vuelos de más de 5 horas él iba en Business. Thelma iba en turista con el resto del elenco”, confió el empresario.

El relato de defensa de Juan Darthés está siendo desarmado por diversos testigos. Primero fue Juan Guilera quien aseguró que Thelma Fardin no le había dicho que “tenía fantasías con Darthés”, como quería dar a entender el protagonista.