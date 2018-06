Amalia Granata: “Me echan por mi ideología y por mi militancia”

Tras ser echada del ciclo Todas las tardes, que Maju Lozano conduce por Canal 9, Amalia Granata, realizó un duro descargo en Pamela a la Tarde, encabezado por Pamela David. También Lozano de refirió al tema en su propio programa. Por su parte, Wanda Nara apoyó a Granata en las redes sociales.

Según publicó Primiciasya.com, Granata, que fue separada del envío luego de escribir un tuit en relación a la muerte de la hija de una de las trillizas de oro, acudió como invitada al ciclo Pamela a la Tarde, en América donde se manifestó al respecto: "Me echaron por mi lucha en contra de la deslegalización del aborto y se tomaron de un tweet para hacerlo. El despido fue injustificado y atenta contra la libertad de prensa. Es una decisión desmedida y discriminatoria. Claramente hay un agravante, que es el que soy mujer. Estoy segura que esto a un hombre no le pasa. Si era un hombre, Diego Toni lo llama y se sienta a hablar con él. Lo que hicieron es terriblemente grave porque me echan por mi ideología y por mi militancia. Yo jamás ofendí a nadie", arrancó la periodista.

"Ellos asociaron el tweet con la muerte de una de las hijas de las Trillizas. Pero cuando yo leo sobre la muerte de esta chica, eso me toca muy profundo, me hizo mal ver la muerte de una mujer con un futuro por delante... Y lo que quise decir es que hay otras causas anteriores al aborto por las cuales las mujeres en la Argentina se están muriendo y no veo campañas", explicó luego.

"Además, el tweet no fue dirigido a nadie. Fue para concientizar sobre el cáncer de mama. Nunca pensé que el canal se iba a tomar de esto para despedirme. Ellos me están censurando y echando injustamente y el tweet fue la excusa para echarme", agregó.

"Me siento como si me hubiesen pegado una trompada y me estoy tambaleando. Me han discriminado. Me han ensuciado. El gerente de Programación dijo que me echaron por mi falta de profesionalismo, que era una estudiante de periodismo recién recibida. Y que el salga a ensuciarme me suena raro. Igual, va a haber consecuencias legales porque me están discriminando por mi ideología", concluyó.

Lo que dijo Lozano

El miércoles, luego de que Maju anunciara en su programa la ausencia de Granata en el envío, Flor de la V escribió "Poncio Pilatos" en un tuit, en referencia al polémico despido de la rosarina.

En este marco, este jueves, Maju arrancó su programa disparando contra la vedette:

"Guarda conmigo. Dejen de meterse conmigo, de decir boludeces y de ser tan mala leche. Yo se los digo. No voy a dar nombres. Dejen de hinchar las bo... No se metan con el trabajo de la gente", comenzó con humor.

Pero después cambió el tono: "No me ensucien, no digan boludeces. Yo no miento. Puedo tener un millón de errores, lo que no soy es mentirosa ni mala leche. No lo soy. Solo la gente mala leche piensa que hay gente mala leche repartida por todos lados".

"Tengo los ovarios grandes como la Argentina y si hubiera tomado alguna decisión con algún compañero de trabajo, no tengo problemas en dar la cara y dar las explicaciones que corresponden. Ahora, cuando no tengo nada que ver y la decisión no tiene que ver conmigo, no voy a permitir que nadie me ensucie ni diga boludeces", continuó.

Después dijo directo a De la V: "Y a vos te lo digo. Poncio Pilatos, las pelotas. Porque yo tengo muchos ovarios, Florencia. Así que no te metas conmigo. Lamento muchísimo que te metas con las mujeres. Porque en algún momento la destrozaste a Amalia y ahora te metés conmigo. No te metas conmigo, estás matando al mensajero. Si vos te quedaste enojada por algo que pasó acá y tenés algo que arreglar con tu maquilladora, arreglalo con ella. No lo arregles conmigo. Ahora, no me ensucies porque yo soy una mina de laburo y sobre todo de palabra y tengo el culo recontra limpio. Me puedo bancar todas las que quieran, porque tengo muchos ovarios y si me tengo que hacer cargo de la situación, por supuesto que me hago cargo. Soy una mina de trabajo. Yo acá me gano el pan de mi hijo, porque soy una mina separada que banca su casa, y no es victimizarme. Simplemente no voy a permitir que digan mentiras. Mucho menos que se dude de mi palabra".

Más tarde, luego de pedirle a la prensa que "si tienen alguna duda, me llaman por teléfono y me preguntan. Si vos sos mala leche, pensalo. A lo mejor, como vos sos mala leche, estás pensando que todo el mundo es mala leche. Yo no soy mala leche", Lozano defendió su imagen.

"No se metan, porque se han metido hasta con mi hijo y no lo voy a permitir. Soy una mina que se levanta todos los putos días a las cinco de la mañana, una mina de trabajo y tremendamente honesta. Me pueden acusar de cualquier cosa, pero soy íntegra y honesta".

Wanda

Wanda Nara opinó en contra de la Ley por la despenalización del aborto y apoyó a la periodista.

"Cuanta Razón tiene AMALIA GRANATA. El derecho nuestro termina donde inicia a latir otra vida dentro nuestro, con todo el derecho del mundo a VIVIR! prevención, adopción, y responsabilidad. No solo por un embarazo no deseado, también por las enfermedades q vienen por no cuidarse", expresó la mediática desde su cuenta de Twitter.