Andrea Pietra: "La ola de denuncias recién comienza"

Andrea Pietra, que integra el colectivo Actrices Argentinas, consideró que en el mundo de la TV y el teatro argentinos "hay muchos Harvey Weinstein", en relación al productor hollywoodense acusado de abusos y violaciones.

Un día después de haber acompañado junto a decenas de otras actrices a Thelma Fardín, quien denunció al actor Juan Darthés por violarla a los 16 años en una gira por Nicaragua en el 2009, Pietra consideró que el "Me Too" argentino recién comienza.

La actriz de Verdad Consecuencia advirtió que en la Argentina puede suceder lo mismo que en Hollywood: "Se puede dar tranquilamente, todos aquellos ligados a la TV, al teatro y al cine que acosaron, abusaron y obligaron a realizar castings sábana a las chicas van a tener que ir con mucho cuidado, porque la ola de denuncias recién comienza".

"Los vamos a escrachar, vamos a hacer conferencias de prensa acompañadas de denuncias judiciales y estamos generando un sistema para proteger a la compañera y colega que tiene miedo de denunciar para cuidarla", añadió la actriz de "Locas de amor".

Para Pietra, "la condena social es tan importante como la denuncia judicial, porque todavía hay muchas actitudes y comportamientos machistas en la Justicia. Hay que estar atentos con la colega desvalida que llega del interior, de la que se aprovechan mucho. Y no caer en las estigmatizaciones contra las vedettes o bailarinas. Si una mujer dice que no, es no".

La actriz pidió que "estas prácticas se terminen para siempre" y advirtió a los padres que llevan a sus hijos a un casting: “no las dejen solas, no debe haber encuentros a solas entre un adulto y un menor. Todo debe hacerse con la supervisión de los padres y que la productora coloque a directores de casting profesionales y respetables, y no a expertos en castings sábana".

Sobre, Generaciones –el especial de Fundación Huésped que se emitirá este domingo–, Pietra señaló que se "busca sumar esfuerzo en favor de que se aplique en las escuelas la ley de Educación Sexual Integral que se promulgó en 2006".

"Es lamentable que por gente que atrasa no se aplique la ley que está promulgada desde 2006. La ley sirve para muchas cosas, para proteger e informar a los individuos, que los chicos conozcan su cuerpo y que se puedan proteger de abusos y de enfermedades".

"Es muy simple, la ley promueve la educación sexual y eso va a servir para prevenir casos de abuso, de acoso, el contagio de enfermedades, los embarazos infantiles y adolescentes. La gente que se opone vive en la prehistoria o en tiempos de la Inquisición", añadió.

Pietra recordó que "en este tiempo en el que no se aplicó la ley, crecieron los casos de abuso y acoso en el seno familiar, creció el número de infectados de VIH, de venéreas como la sífilis. Se retrocedió mucho y ese retroceso se pagó con vidas", agregó.

En ese marco, Pietra remarcó que el programa deja bien en claro que los cambios vendrán de parte de las mujeres jóvenes: "Está en marcha la revolución de las hijas. Las chicas son libres, les parece natural la educación sexual y que cada uno elija su orientación sexual, son conscientes de sus derechos y no van a permitir que nadie se los restrinja".

"Me encanta, no las van a poder derrotar, tienen muy claro cuáles son sus derechos personales, individuales, saben qué hacer con su cuerpo, van a hacer respetar sus derechos", añadió.