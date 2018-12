La actriz Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por abuso sexual

El colectivo “Actrices Argentinas” brindó este martes una conferencia de prensa en el Multiteatro, de Buenos Aires, en la que se hizo pública la denuncia penal que la actriz Thelma Fardin –hoy de 25 años– efectuó en Nicaragua contra el actor Juan Darthés, con quien compartían el elenco de la novela infantil Patito Feo, de gira en ese país en mayo de 2009. Como la frase de Darthés antes de violarla fue “mirá cómo me ponés”, el slogan del video fue “mirá cómo nos ponemos” y mostró la reacción del colectivo que acompaña a la víctima. El actor ya había sido acusado de abuso por parte de otras artistas, entre ellas Calu Rivero.

Las actrices leyeron un comunicado conjunto en el que enfatizaron la necesidad de unirse para que las situaciones de abuso, muchas veces silenciadas, dejen de producirse y describieron las condiciones en que en reiteradas ocasiones se realizan las giras, de las que participan menores de edad, sin tutelaje se personas mayores.

“El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar”, fue la frase subrayada y aplaudida por las actrices que integran el colectivo.

Luego difundieron un video en el que Thelma Fardin relató la violación de la que fue víctima por parte del actror Juan Darthés –único actor adulto de la gira, quien en 2009 tenía 45 años– en una habitación de un hotel de Nicaragua. Finalmente, la víctima respondió preguntas de los periodistas allí presentes.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo «mirá como me ponés», haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", relató Fardin en un video que se proyectó en la sala.

Y continuó: "Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad', y no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación".

El #MeToo argentino

La idea de hablar del tema colectivamente hizo que algunos lo llamaran el #MeToo argentino, en referencia al lema que usaron las actrices de Hollywood y Francia para denunciar distintos casos en el ambiente artístico. El objetivo es, también, mostrar que las víctimas no están solas, como lo sostiene el hashtag #YoTeCreo.

“No nos callamos más”, dijo Laura Azcurra sobre el escenario del Multiteatro y agradeció a Carlos Rottemberg la sala desde donde se hizo la conferencia del colectivo de mujeres y anticipó que leerían un texto.

“Actrices Argentinas” surgió al calor de la lucha por el aborto legal, y allí empezamos a hacer asambleas sistemáticas donde comenzamos a escucharnos y debatirnos” dijo Melania, una actriz que informó cómo surgió esta movida de trabajadoras de la cultura y el arte y se vio sobre el escenario a Julieta Ortega, Cecilia Roth, Julieta Cardinali, Marina Gleizer, Lali Espósito, Griselda Siciliani, Anabel Cherubito, Leticia Bredice, Alejandra Flechner, Dolores Fonzi, Josefina Scaglione, Jazmin Stuart, Muriel Santa Ana, Mirta Busnelli, entre muchas.

Participararon, entre otras, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, Adriana Salonia, Anabel Cherubito y Andrea Pietra. El colectivo está formado por más de 400 actrices de todo el país, por lo que podrían sumarse otras.