Este jueves, siete estrenos desembarcan en los cines rosarinos en una singular variedad que abarca géneros y países de origen.

Por el lado de Estados Unidos llegan el film animado Un amigo abominable y la cinta de terror Historias de miedo para contar en la oscuridad.

En el apartado comedia y drama se estrenan la producción islandesa Mujer en Guerra y Nuestros veranos, última película de la actriz y realizadora franco-italiana Valeria Bruni Tedeschi.

Por Argentina llega al circuito comercial el documental ¿Quién mató a mi hermano? –sobre la desaparición y muerte de Luciano Arruga– que se mostró en el último Festival de Cine Latinoamericano Rosario.

Otra de las películas que integró la programación del evento en carácter de preestreno y que se conoce en salas de la ciudad este jueves es la colombiana Pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra.

También entre el drama y la comedia pero con factura uruguaya se presenta Así habló el cambista, con Daniel Hendler.

En funciones acotadas, completa las novedades Roger Waters: Us + Them que registra la gira homónima del ex bajista de Pink Floyd.

Los estrenos

Un amigo abominable (Abominable) Cuando la adolescente Yi se encuentra con un joven Yeti en el techo del edificio de departamentos en el que vive en Shanghai, ella y sus amigos emprenden una aventura para reunir a "Everest" –como llaman a la criatura– con su familia en el punto más alto de la Tierra.

Para lograrlo tendrán que vencer a Burnish, un hombre rico que intenta capturar recién llegado.

Dirección: Jill Culton. Aventuras, animación. EE.UU.

.

Historias de miedo para contar en la oscuridad (Scary Stories to Tell in the Dark). 1968. Estados Unidos. En el pequeño pueblo de Mill Valley la sombra de la familia Bellows ha crecido por generaciones.

Fue en la mansión del clan donde Sarah, una joven con horribles secretos, transformó su torturada vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro. Estas se volverán reales cuando un grupo de adolescentes las descubra.

Con Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush y Dean Norris. Dirección: André Øvredal. Terror. EE.UU. Adaptación al cine de las novelas de Alvin Schwartz.

.

Cine europeo

Mujer en guerra (Woman at War). Halla es una mujer independiente que, detrás de una rutina tranquila, esconde una doble vida como activista ambiental. Conocida por su seudónimo “la mujer de la montaña”, secretamente le declara la guerra a la industria del aluminio y su incesante contaminación.

Pero justo cuando empieza a planear su acción más importante, recibe una carta que lo cambiará todo: su solicitud para adoptar una nena fue finalmente aceptada y está a un paso de cumplir su sueño de ser mamá.

Con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson y Jörundur Ragnarsson. Dirección: Benedikt Erlingsson. Comedia. Islandia, Francia.

.

Nuestros veranos (Les estivants). Una casa en la Costa Azul, alejada del tiempo y protegida del mundo. Allí es donde Anna pasa las vacaciones de verano con su hija.

Rodeada de su familia, amigos y empleados, ella intenta recuperarse de su reciente ruptura sentimental mientras prepara el guion de su próxima película.

Con Valeria Bruni Tedeschi, Yolande Moreau y Noémie Lvovsky. Dirección: Valeria Bruni Tedeschi. Drama. Francia.

.

Cine latinoamericano

Así habló el cambista. En los '70, Humberto Brause logra cierta fortuna con la compra y venta de divisas extranjeras en Montevideo (Uruguay).

Patrocinado por su suegro, un veterano en el negocio de la fuga de capitales, aprovecha la inestabilidad económica para lavar una cantidad inimaginada de dinero.

Con Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Luis Machín, Benjamín Vicuña y Jorge Bolani. Dirección: Federico Veiroj. Drama, comedia. Uruguay

.

Pájaros de verano. Basada en una historia real, la película está ambientada en Colombia, en los 70. Mientras Estados Unidos abraza la cultura hippie y con ella a la marihuana, el tráfico de cannabis crece a la par. Dos familias que pertenecen a la comunidad originaria Wayuu se disputan el negocio.

Con Natalia Reyes, Jose Acosta y Jhon Narváez. Dirección: Cristina Gallego y Ciro Guerra. Dirección: Cristina Gallego y Ciro Guerra. Drama. Colombia.

.

Documental

¿Quién mató a mi hermano? Familiares y amigos ponen al descubierto las responsabilidades del Estado en la desaparición y muerte de Luciano Arruga. El joven fue desaparecido y asesinado en 2009 cuando tenía 16 años. Por tal crimen se apunta a la Policía Bonaerense

Dirección: Ana Fraile y Lucas Scarvino. Documental. Argentina.

.

En funciones acotadas

Roger Waters: Us + Them. La película registra la gira de Roger Waters Us + Them que el ex Pink Floyd realizó entre 2017 y 2018. Las escenas pertenecen principalmente de su show en Amsterdam 8holanda).

Dirección: Roger Waters y Sean Evans.