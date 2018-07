Antes de desaparecer, la mamá de Luis Miguel escribió a su padre

Ahora sale a la luz una carta que la madre de Luis Miguel le escribió a su propio padre antes de desaparecer. El misterio entorno a Marcela Basteri se renovó con la difusión de estas líneas en las que expresa gran malestar y sufrimiento tras la separación del papá del cantante, Luis Rey.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, Luis Miguel mantuvo su vida privada oculta durante años hasta que decidió contar su verdad en una serie de Netflix y Telemundo. Por primera vez, el artista revela detalles inéditos de la desaparición de su mamá. Los libros Luis Miguel, la historia y Luis mi rey, del escritor español Javier León Herrera, también sirvieron para construir la ficción.

De acuerdo al primer libro mencionado Basteri le escribió en 1985 una carta a su padre Sergio en la que le contaba el mal momento que estaba pasando y cómo era la relación que mantenía con Luis Rey tras su separación, según publicó el portal Quién.

"Espero que estés bien, yo no puedo decir lo mismo, no te quiero mentir, todo va mal. Luis me ha dicho de ir a Los Ángeles con Alex y con Sergio a un apartamento solos, la idea no me gusta, pero al menos puedo estar cerca de Micky", expresa la carta que fue redactada luego de haber realizado dos visitas a Italia.

"Luis y yo hemos llegado a la conclusión de ser amigos, porque no puedo soportar cosas que no son verdad, te lo juro, y no me creo lo que está pasando, es muy desagradable. No salgo, no quiero ver a nadie, estoy todo el día fumando y tomando café, no me siento bien, me siento extraña, me gustaría estar contigo", explica Marcela.

"Gracias por los 16 días que he estado contigo; has hecho que no me falte de nada. La herida está abierta, haré todo lo posible por cerrarla. Soy fuerte. Esperaré. Seguro que cuando todo se descubra tengo miedo de cómo podré pensar. Los momentos que estoy pasando no se los deseo a nadie, estoy sufriendo mucho (…)", agrega.

Según Luis Miguel, la serie, el cantante viajó a España e Italia buscando rastros de su madre, contrató una investigadora privada e incluso buscó ayuda del Mosad para descubrir su paradero, tratando de no llamar la atención de la prensa.

Marcela nació en la Toscana, Italia, en 1946. Era la hija de Sergio Basteri, un soldado italiano, y un ama de casa llamada Vanda Tarroso. Fue dejada en un orfanato cuando su padre decidió venir a la Argentina para escapar de la pobreza, y su madre no quiso esperarlo. Tiempo después, Basteri regresó a Italia para buscar a su hija y traerla a Buenos Aires, donde vivía con su nueva pareja.

Luego, Marcela conoció a Luisito Rey, un cantante español con el que se casó. Fue en Puerto Rico donde nació Luis Miguel (el 19 de abril de 1970), y en México tuvieron dos hijos más. Pero la carrera de Micky produjo desgastes en el matrimonio. El 16 de marzo de 1985 fue la última aparición pública de Basteri cuando su hijo mayor la invitó a subir al escenario del Luna Park y le cantó un tema.