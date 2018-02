Apasionada canción: nuevo video de Jimena Barón ¡con un rosarino!

A cinco meses de su lanzamiento como cantante, Jimena Barón, presentó el video del tema “Que regreses tú” en que se muestra muy sensual y apasionada con un modelo rosarino. Hasta el momento, el clip obtuvo 167.778 visualizaciones en Youtube.

Según publicó el sitio Infobae.com, su compañero en el videoclip es Leo Dalleva, un modelo de Rosario con quien grabó escenas jugadas, cargadas de erotismo. En su cuenta de Instagram, ella le escribió un mensaje de agradecimiento: "Gracias galán por tu impecable laburo, tu confianza, tu entrega y sacrificio de haber chapado conmigo durante 16 horas (dijo nunca nadie). Que sea el comienzo de muchas cosas lindas para ti @leodalleva".

La canción narra la historia de un romance que no tuvo un final feliz, casi como ocurrió con su noviazgo con Juan Martín del Potro. "Cómo dejarte ir. Si aún te siento aquí. Cómo vivir así. Si yo no quise perderte. Enséñame a fingir como tú lo haces. Dime cómo vivir. Si aún espero que regreses tú", es parte de la letra del nuevo tema.

Más allá de su ascendente carrera musical, Barón pasa por un momento gris. Es que según confirmó, rompió su relación con Martín Del Potro. "Es duro y triste. No es algo de un día para el otro. Lo veníamos charlando (…). Me fue imposible. Estar los dos haciendo laburos como angustiados o a medio pelo no era una opción. Lamentablemente ahora no se puede. Los dos estábamos pasándola mal y no tiene sentido pasarla mal", explicó.

Por otra parte, negó haberse separado por una tercera en discordia: "No fue un motivo de nuestra separación, cero. Después si investigan y algo de lo que dicen llega a ser verdad, nunca estuve enterada. Jamás tuvimos un asunto. Imaginate que después de estar con el padre de mi hijo, si voy a estar sosteniendo una relación un año en donde me están cagando o donde el pibe con el que estoy le está mandando mensajes a otra. No me quedo ahí ni dos horas", sostuvo.