La China Suárez está de paseo por Madrid y deja huella en sus calles. Tras publicar un video muy divertido en Barcelona donde se quedaba en bikini, ahora subió a su cuenta de Instagram imágenes en la capital española.

La China Suárez sigue disfrutando de sus mini vacaciones en España, luego de acompañar a su pareja Benjamín Vicuña al Festival de Cine de San Sebastián. Ahora, de acuerdo a lo que publica El Trece, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza se encuentra en Madrid, desde donde posteó un video paseando por sus calles y luciendo un espectacular look.

“Nostalgia. Amo Madrid. Mi túnica preferida y mis zapatos más cómodos del mundo. Le metimos más de 12 km por día”, escribió la mamá de Rufina y Magnolia, dando la pauta de que no se quedó quieta durante su estadía a la capital española.

Sus fans no se quedaron indiferentes ante el video que compartió la China en su cuenta de Instagram con su llamativo estilo, por lo que ya superó las 400 mil reproducciones en menos de 24 horas.

“No podes ser tan hermosa”, “Qué lindo vestido China, que bien que se te ve en Madrid”, “Hermoooooosa simpática,tierna y excelente actriz, felicitaciones”, "Hermosa" (Natalia Antolin), fueron algunos de los elogiosos comentarios que le enviaron los seguidores.

En los últimos días, la actriz reveló un detalle poco conocido de ATAV, la ficción producida por Polka para eltrece que es todo un éxito. Según la China, su personaje de Raquel Zimmerman iba a participar en pocos capítulos de la novela.

“Adrián (Suar) me había ofrecido otro personaje. La realidad es que el proyecto se estaba armando y no me lo quise perder, hacer una novela de época era una apuesta muy grande. Nunca dudé y le dije a Benjamín que la gente lo iba a amar. Después me dijeron que mi participación iba a durar tres meses, pero eso finalmente no ocurrió”, contó la pareja de Vicuña.