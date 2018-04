Arturito, de La casa de papel, robó un corazón argentino

En medio del furor que causa la serie La casa de papel, parece que uno de sus actores más reconocidos robó un corazón argentino.

Arturito, el personaje protagonizado por el actor español Enrique Arce, estableció una relación con la vedete Belén Francese, que por ahora es solo a través de las redes sociales.

¿Qué pasa entre Belén y Arturito?

Arturito habló con la prensa argentina y confirmó su interés por Francese y cómo comenzó el vínculo: "Ya me habéis endosado una novia ahí en Argentina... ¡vais rápido, eh!", arrancó Arce la entrevista, con humor, en un Skype que brindó para A24.

"Mirá, te voy a decir que fue increíble, porque realmente recibimos infinidad de mensajes por Instagram, y yo intento responder algunos, al principio todos -ahora es inviable- y de vez en cuando elijo alguno cuando veo que son amables", agregó.

Sobre su relación con la modelo dio más detalles: "Y entonces me llegó éste, no vi si era chico o chica porque la foto es muy pequeñita, y me ponía 'me encantó tu trabajo, sos un groso, grande, me encantó, felicidades'. Le respondí que muchas gracias, y me dijo 'mirá mi foto, dale algún like', yo lo hice, empezamos a seguirnos y la verdad es que no ha habido más".

"Hemos mantenido alguna conversación, es una mujer linda por dentro y por fuera, evidentemente. Yo no sabía que era famosa, no sabía quién era, pero me gustó su manera de escribir, y conectamos. También, a través de un compañero vuestro, me dijo que la busque porque es muy conocida aquí, así que ya lo hice y quedamos en vernos en Buenos Aires", continuó.

Por último, confirmó su visita a la Argentina: "¡Definitivamente, voy! Voy a hacer algunas acciones de marketing allá con una productora que me lo propuso, y me ofrecieron estar en una cadena hotelera, que me pareció estupendo, porque me pusieron todas las facilidades del mundo, y la verdad es que estoy encantado porque no conozco el país".