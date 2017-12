Así borraron a Kevin Spacey de la que iba a ser su nueva película

Ya está. La decisión se tomó en horas y se resolvió en semanas. Tras las denuncias por acoso y abuso contra el actor Kevin Spacey, el director Ridley Scott decidió reemplazarlo del rodaje de la película All the Money in the World por Christopher Plummer.

Empezó entonces la carrera contrarreloj para volver a grabar las escenas y mantener la fecha de estreno: 22 de diciembre.

El reto no ofreció críticas –sino más bien apoyo– del equipo. En poco más de una semana, Scott pagó las horas extras de rigor y editó el contenido. La polémica en torno a Spacey costó aproximadamente unos 2.5 millones de dólares.

A pesar del aumento del presupuesto de All the Money in the World, Ridley Scott prefirió no incluir en su elenco a un acusado de agresión y no estar en el centro de la polémica de los escándalos de acoso en Hollywood.

"No podés tolerar ningún tipo de comportamiento como ese. No podemos permitir que la acción de una persona afecte el buen trabajo de todas estas otras personas. Es así de simple", dijo el realizador en una entrevista con Entertainment Weekly.

Y este es el resultado.

Este segundo trailer difiere del anterior, publicado el último septiembre.