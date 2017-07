Así derrapó el Bambino Veira al intentar bailar a lo Elvis

El Bambino no se intimidó y enseguida volvió a escena, entre aplausos y risas.

La cosa venía bien y todos se divertían, hasta que el ex técnico de 71 años trastabilló, cayó y arrastró a su compañera al piso.

El Bambino Veira siempre da que hablar. Esta vez no lo hizo a través de sus graciosas expresiones, sino que fue a partir de un terrible golpe que se pegó al intentar bailar un viejo tema de Elvis Presley.

