Así festejaron Morena Rial y su novio los once meses de relación

Morena Rial y su novio Martín Casar cumplieron once meses de relación y hubo festejo en Instagram, obvio, donde pasa casi todo en esta vida.

La pareja se prodigó imágenes en la red social que revelan el buen momento de la relación.

Martín escribió frases como "no me equivoqué al elegirte", "estoy muy enamorado, sos hermosa, me gustas mucho como mujer" o "no te das una idea de lo hermoso que es despertarme cada mañana y verte dormir en mis brazos" a lo que Morena respondió: "gracias por ser esa persona que me da paz, que me defiende con su vida, el que me cuida, que me ama como nada."

Gracias por darme tu mano y no soltarmela por nada de nada. Sos la mujer mas hermosa de todas TE AMO AMOR MIO ❤ Una publicación compartida de Martin Casar (@casarmartin) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 7:37 PDT

Felices 11 meses al gran amor de mi vida, al hombre que me banca, me defiende, me cuida y me mima como nadie sabe hacerlo. Gracias por ser esa persona que me da paz, que me defiende con su vida, el que me cuida, que me ama como a nada. Te amo mi amor, Gracias por ser mi cable a tierra y por permitirme vivir estos 11 meses a puro amor y sin importar el que dirán... TE AMO AMOR DE MI VIDA❤️ GRACIAS Una publicación compartida de ♡More Rial♡ (@moreerial) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 4:43 PDT

El futbolista cordobés sorprendió a su novia con un ramo de flores, globos con forma de corazón y dos grandes números uno en referencia a los once meses que cumplieron juntos.

Vale recordar que tanto Morena como martín ya se tatuaron los nombres y conviven.