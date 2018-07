Así reaccionó Silvina Luna cuando le preguntaron por El Polaco

Invitada al Pampita Online –que ya no conduce Carolina Ardohain–, Silvina Luna respondió a las preguntas del panel.

Habló de su estadía por diferentes partes del mundo y no le esquivó a las preguntas sobre su vínculo con El Polaco.

"A mí me gusta mucho viajar. He viajado mucho a lo largo de mi vida cuando encontré un huequito y tenía alguna platita ahorrada. Me gusta conocer lugares, soy un poco nómade, me muevo, me gustan las nuevas experiencias y siempre que tengo la posibilidad, viajo", dijo Luna sobre su “receso” de más de cuatro meses en el exterior.

"Justo terminé en marzo terminé una temporada de teatro, el año anterior había estado en el Bailando. Fueron dos años de temporada en Carlos Paz seguidas más en Bailando en el medio. Bueno, también terminé una relación muy intensa y pasional con el Polaco, con muchas idas y vueltas y mucha exposición y necesitaba viajar. Me fui de vacaciones y después decidí quedarme más tiempo, visitar amigos que tengo en Estados Unidos, estuve perfeccionando el inglés y también estudié teatro y actuación", agregó, en declaraciones que reproduce el portal Ciudad.com.

En ese momento, Angie Balbiani indagó a la invitada sobre su fama de "celosa compulsiva"

"Eso se decía entre otras cosas porque se ha dicho tanto. Fue como una telenovela y todo el mundo opinaba y ya llega un momento que ni te importa eso y tratás de solucionar las cosas adentro. Creo que nosotros nos llevábamos muy bien, pero era tanto lo que venía de afuera que realmente es imposible. No lo volvería a hacer nunca más de exponer una relación así", continuó la rosarina.

“La verdad es que siento que fue una relación de mucho amor, de mucha pasión, tuvimos que trabajar y vivir juntos desde que nos conocimos hasta que nos peleamos. Ahora estoy solita, soy re enamoradiza, me gusta el chico de barrio, sin muchos rollos, tranquilo y hogareño", sostuvo.

“Fue duro, fue parte del duelo porque te encariñás con los chicos. Fue un año y medio, no es mucho pero fueron intensos y la verdad que las nenas son dos soles y uno se encariña. Fue una linda experiencia, me dejó mucho aprendizaje así que eso está bueno”, aseguró.