Así será el regreso de Guillermo Calabrese a Cocineros Argentinos

Después del comentario “es el hit del verano” que realizó Guillermo Calabrese en Cocineros Argentinos y en referencia a la canción escuchada en estadios de fútbol y otros ámbitos y cuya letra critica al presidente Mauricio Mauricio, el conductor se ausentó del ciclo de la TV Pública.

Su salida fue relacionada con el citado comentario. Pero, con el correr de los días, trascendió que su licencia estaba relaciona con problemas de salud y no con lo acontecido en el programa.

A más de un mes de transcurrido el episodio, Calabrese tiene el alta para volver a Cocineros argentinos. Sin embargo, su vuelta sería en principio solo una vez por semana y sería para el inicio de la décima temporada, a principios de mayo.

En diálogo con LaNacion.com, el conductor contó que estuvo "haciendo osteopatía, kinesiología, y de a poco estoy volviendo”.

“El cirujano no me quiso operar, ya que el posoperatorio era peor. La idea al principio es ir los domingos y luego ir haciendo otros días en la medida que me vaya poniendo mejor, todo depende de mi maldita cintura”, finalizó.