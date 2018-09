Bailando: pareja revelación, la emoción de Laurita y el “te amo” de Viciconte

La noche del Bailando 2018 fue vibrante. Es que pasó de todo, no sólo en la pista sino entre los miembros del jurado. También hubo revelaciones de concursantes. Por si te lo perdiste, acá un resumen del jueves.

Sofía Morandi y Julián Serrano la rompieron en la pista y se convirtieron en la gran revelación del Disco. Según publicó el sitio de El Trece, los más jóvenes de Bailando 2018 e ídolos teen en la redes sociales, tuvieron un debut exitosísimo.

Sofía Morandi y Julián Serrano llegaron a Bailando dispuestos a convertirse en candidatos a la final. Apoyados por el público teen, la dupla se lució en la pista y con frescura y mucha gracia, obtuvieron dos 10: uno de Ángel De Brito y otro de Laurita Fernández, mientras que Marcelo Polino, tras calificarlos como lo mejor de la noche, les dio un 5. Esta vuelta, Flor Peña tuvo el voto secreto.

Hasta las lágrimas

La mamá de Laurita Fernández se lució al ritmo de la música Disco y sorprendió, sobre todo, a su hija: "Mi mamá aplaudía el feliz cumpleaños a destiempo", dijo la bailarina y agregó: "Señora, este es el ejemplo que con ensayo y perseverancia se puede bailar".

Lo cierto es que Inés, aunque con algunos errores técnicos, conquistó al público, al jurado y ya se perfila como una de las favoritas, de acuerdo a lo que indica el sitio oficial.

“No puedo creer que te acordaste de todos. Como enlazaste todo. No puedo creer que hiciste trucos, que te levantaron en el aire”, comenzó a decir Laurita, con lágrimas en los ojos. “No soy de emocionarme, péro cuando tocan algo de mi familia, me emociona mucho. Me encanta el sueño por el que están bailando, me hace acordar a la abuela. Me encanta que te haya tocado ese sueño porque es maravilloso”, dijo

“Me olvidé de la técnica. Me olvidé que eras mi mamá. Estaba feliz. Y te subían y estabas iluminada”, comentó. Después, llegó el 10.

Amor amor

En medio de rumores de una crisis, Mica Viciconte le confesó a Marcelo Tinelli que no le puede decir “Te amo” a su novio Fabián Cubero.

La profesora de educación música abrió la pista en el jueves de Showmatch y dio detalles e su relación con el futbolista, luego de que Tinelli imitará al capitán de Vélez.

”No le digo te amo. No hubo nunca un te amo. Hace un año que salimos”, comentó Mica.

Y agregó: “Lo recontra quiero, estoy re enamorada. Pero no necesito decir te amo. El te amo es… Me pasó en todas las relaciones”.