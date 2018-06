Bertuccelli sobre Darín: “Me trató de una manera que no se trata a una compañera"

Valeria Bertucelli contó porqué dejó Escenas de la vida conyugal en 2014, la obra que protagonizaba con Ricardo Darín y reveló malos tratos de parte de su compañero y una tremenda desigualdad salarial. Invitada al programa Luis Novaresio entrevista, la actriz además, opinó sobre el momento histórico que protagonizan las mujeres y se mostró a favor de la legalización del aborto que este miércoles se discute en el Congreso.

Bertucelli dejó Escenas de la vida conyugal en 2014 en medio de rumores de un romance con el propio Darín. “Fue siniestro”, dijo. La actriz explicó que hacía tiempo que se sentía mal en ese ámbito laboral, y que una vez cumplido el contrato decidió dar un paso al costado. Fue entonces cuando saltó la versión del affaire.

Bertucelli y Darín arriba del escenario, con Escenas de la vida conyugal.

"Yo sentía que artísticamente, la obra se estaba yendo a un lugar con el que no estaba de acuerdo. Profesionalmente, además, sentía que no era tratada como quería. Por eso, decidí irme", comenzó explicando y desnudó que ella cobraba por su trabajo bastante menos que su compañero varón. “Yo cobraba seis puntos de la recaudación y él 30”, observó.

"Cumplí mi contrato y me fui –contó–. Pero cuando decidí irme, cosa que me costó y me dolió, lo primero que hice fue hablar con Ricardo, que era mi amigo. Fui a su casa a charlarlo con él y lo primero que me dijo es que no hable con nadie para que no digan pavadas. Seguimos unos meses en un clima muy difícil y, sobre los últimos días, me llamó Raquel Flotta, la jefa de prensa, para ponernos de acuerdo con lo que íbamos a decir sobre mi alejamiento. Me pidió que dijéramos que a los dos nos había salido una película. Y yo, ingenuamente, le pedí que no dijera que me echaron".

"Inventaron que me había enamorado de Ricardo –continuó–, y que lo que sentía era tan fuerte que se lo conté a mi marido (Vicentico), y que él me sacó de una oreja de la obra. Me pareció siniestro".

Antes de compartir escenario, Bertucelli y Darín eran muy amigos. “Pero ya no”, aclaró y señaló que el mismo problema que tuvo con ella, lo tuvo también con Érica Rivas que la reemplazó en la misma obra. Para la artista, un pedido de disculpas público de parte de Darín “lo enaltecería”.

"El me pedía disculpas cada vez que sucedía algo, pero después volvía a suceder. Entonces creo que una disculpa pública sería muy importante", recalcó.