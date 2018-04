Bob Dylan, Kesha y un disco dedicado al amor no heterosexual

Seis músicos y cantantes, entre ellos Bob Dylan, grabaron un EP con nuevas versiones de temas para celebrar el amor homosexual. Se trata de Universal Love, placa que contienen seis canciones “destinadas a animar bodas gay”. En rigor, lo que se hizo fue cambiar el género inicial en las letras. ¿Alcanza? No. Pero es algo.

La selección se traduce en una nueva versión de “She’s Funny That Way”, de Frank Sinatra, a cargo del Bob Dylan y bajo el título de “He’s Funny That Way”. Otro ejemplo: “I Need a Man to Love”, de Janis Joplin, pasó a ser “I Need A Woman To Love”, en la versión de Kesha.

Hay más: “And I Love Her”, de The Beatles, es “And I Love Him” en la voz de Ben Gibbard (Death Cab for Cutie); el vocalista Kele Okerele, de Bloc Party, transformó “My Girl”, de The Temptations, en “My Guy”; y “Then He Kissed Me”, de The Crystals, cantado por St. Vincent es “Then She Kissed Me”.

Cierra la lista “Mad About The Boy”, de Dinah Washington, como “Mad About The Girl”, en la interpretación de Valerie June.

La intención de este EP, según ha dicho su productor ejecutivo Rob Kaplan al periódico New York Times, es que funcione como una recopilación de himnos para bodas de parejas del mismo sexo y todo tipo de uniones no heterosexuales.

“Si miras la historia de la música pop, las canciones de amor vienen predominantemente desde una perspectiva heterosexual. Si nosotros vemos la música como algo que une a la gente, ¿no deberían las canciones populares ser para todos?”, sostuvo Murphy.