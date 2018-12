Brenda Asnicar también apoyó a Thelma Fardin

Tras la denuncia por violación que Thelma Fardín presentó contra Juan Darthés, Eva De Dominici y Brenda Asnicar expresaron apoyo a su ex compañera de elenco en Patito Feo

Ambas bancaron a Fardin a través de las redes sociales luego de que se hiciera pública la presentación, el último martes.



Estoy en Colombia, que dolor no poder acompañarte hoy #ThelmaFardin también saber que estuve tan cerca y lejos a la vez.#MiraComoNosPonemos mucha fuerza!!!!!!! — BRENDA ASNICAR - (@Asnicar__Brenda) 12 de diciembre de 2018

Semanas atrás, Asnicar, hoy de 27 años, relató una situación de acoso cuando tenía 16 años. Si bien no dio precisiones, en aquella época también actuaba en Patito Feo.

"Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, y yo tenía 16 años", recordó a comienzos de noviembre, en el programa Podemos Hablar, donde se negó a identificar a la persona en cuestión.

Y continuó: "Yo en ese momento no me lo planteaba porque me parecía que él era relindo, entonces yo me sentía halagada. Hoy digo «Pará, este tipo está en cualquiera». Porque si yo le hubiera dicho que sí, por ahí hubiera pasado y hubiera sido cualquier cosa".

Rodeada por el colectivo Actrices Argentinas, Thelma Fardin hizo pública la presentación en la justicia de Nicaragua de una denuncia por violación contra el actor Juan Darthés, con quien compartía el elenco de la novela infantil Patito Feo, de gira en ese país en mayo de 2009.

Tras el acto, que se desarrolló en el Multiteatro de Buenos Aires, las redes sociales explotaron en apoyo a la actriz.