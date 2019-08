Una de las historias musicales de este viernes tiene como protagonista a Bruce Springsteen. Según trascendió, El Jefe compuso una canción hace varios años con la intención de que fuera usada en una de las películas de la saga “Harry Potter“. Pero no habría sido aceptada.

La noticia es que este viernes Springsteen compartió “I'll stand by you”, el tema citado.

El destino original de la canción –al menos en la cabeza de Bruce– era la banda de sonido del film Harry Potter y la piedra filosofal (2001).

Finalmente, fue incluida en el soundtrack de La música de mi vida, película inspirada en el propio músico de New Jersey que llegará a los cines en los próximos meses.

“Es bastante buena. Es una canción que escribí para mi hijo mayor. Una gran balada no muy característica de lo que yo suelo cantar. Pero creo que hubiera encajado maravillosamente", dijo el músico en 2016 en una entrevista a BBC Radio 2.

Inédita hasta la fecha, “I'll Stand by You” acompañará a otras canciones de su discografía en La música de mi vida, dirigida por Gurinder Chadha y basada en el libro de Sarfraz Manzoor Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock N' Roll.

La trama sigue la historia del propio Manzoor creciendo a fines de los ochenta en Gran Bretaña como un joven pakistaní obsesionado con Bruce Springsteen.