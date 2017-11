¡Callate!: Jimena Barón, Del Potro y una revelación doméstica

Luego de varias semanas de amor a distancia, Juan Martín del Potro volvió a la Argentina y se reencontró con Jimena Barón

Vale recordar que el último viernes, el tenista de Tandil cayó ante el norteamericano John Isner en cuartos de final del Masters 1000 de París y por ello no será parte del torneo de Londres.

Con la vuelta a casa adelantada, la cantante y el tenista se reencontraron. Y junto a Morrison, el hijo de Jimena, compartieron una torta.

Extrañitis aguda tengo. Quiero estar así p̫e̫g̫a̫d̫o̫s̫ como chicles Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 8:46 PDT

Sin embargo, en la captura audiovisual de ese momento tierno, Del Potro deslizó un "reclamo."

"Yo estoy en mi casa y a mí me censuran hablar porque si no le cago los videos que ella sube a Gristaman (como le dice Momo a Instagram). Sus fans no me pueden escuchar a mí, no sé qué onda", dijo Juan Martín.