Casero atacó a los actores K que marcharán contra el FMI y el gobierno

El actor Alfredo Casero cuestionó a sus colegas opositores al gobierno nacional que convocaron a marchar en repudio del FMI.

Un grupo de actores vinculados que en su momento apoyó al gobierno kirchnerista convocó a una marcha contra el acuerdo entre Mauricio Macri y el FMI. Entre ellos están Pablo Echarri, Gerardo Romano, Paola Barrientos y Leonardo Sbaraglia.

“Voy con mi familia al Obelisco para cantar el Himno porque con el Fondo Monetario Internacional la Patria está en peligro“, emitieron al unísono los artistas en breves videos que fueron publicados a través de la cuenta en Twitter de la Asociación Argentina de Actores.

Casero, que está internado en un hospital, respondió desde Twitter de la siguiente manera:

“Hola, Mi nombre es Alfredo Casero y realmente creo que sí, estamos en peligro. Por el FMI, por cualquier cosa estamos en peligro. Por un gran terremoto. Vivimos en peligro y sobrevivimos a los peligros. Lo que se hace muy duro es sobrevivir a esta forma constante de traba y de malograr lo poco que se puede hacer. Lo de los “metrodelegados” no me importa nada. Ya se sabe cómo son y de qué manera se manejan estas personas. No tenemos posibilidad de ser diferentes ni de cambiar nada. Es una pena que muchos de los actores salgan a decir que la Argentina está en peligro poniendo “carita” para que veamos que no se les caen los mofletes. Actores que prácticamente no conozco. Muchos que nunca más voy a olvidar porque señalaron con el dedo, muchos que no eran K. En un momento en que no se podía hablar. En un momento en que estar en contra significaba un montón de cosas que tuve que comerme. No me importa. Me parece que son grandes actores que cuando las cosas estaban mal, muchos, se las tomaron a Europa. Donde la mayoría de los que están son o tienen que ser pobres para ser admitidos. Ya no hablo del impresentable de Víctor Hugo ni alguno de ellos. Estamos en peligro pero no por el FMI. Porque deberían devolver el dinero que robaron. Absolutamente, deberían deshacer el aparato de corrupción perfecto que armaron desde la locura de quererlo todo. En un lugar en donde tenemos una Justicia lenta y donde de a poco estamos recuperando la posibilidad de meter presos a los que hayan robado. De meter presos a los que le rompan las pelotas a los que laburan. Lamento ver actores, ninguno amigo mío, y a los otros, creo que es insignificante que canten el himno. Canten otra cosa, la marcha peronista o la Internacional. Pero háganme el favor, respeten al pueblo por la manera de pensar. Porque pueden decir cualquier cosa, comprar canales de televisión que nunca soltaron, darle de comer a los mismos que hablan pelotudeces y que ya sabemos quienes son; que nosotros, del orto lado, vamos a seguir pagando los platos rotos y seguir haciendo la fuerza suficiente para tomarnos el tiempo, apoyando a un gobierno, dos o tres gobiernos para que ustedes no estén más. Para que se acabe esta forma de desastre y dilapidación de energía que significa que cada vez que una persona quiera ir a trabajar le rompan las pelotas. Que cada vez que quiera hacer algo le rompan las pelotas. Que pidan cuando no hay como pendejos malcriados que quieren comprarse el último Iphone. Dan vergüenza pero todos nosotros ya sabemos que dan vergüenza. Y no me refiero sólo a los actores que son sólo un pedo en una canasta. Con respecto a los shows que estaba haciendo y todo lo demás. Sí, he sido agredido. Sí, me han puteado a la salida, me han escrito carteles, me los han roto. Hay gente que trabaja de eso: la p… militancia que trabaja de eso. La … micromilitancia que va a durar, también, lo que un pedo en una canasta. Así que si quieren cantar l el himno lo pueden hacer en la plaza pero después se pueden ir a la re p… que los parió. Porque está destruyendo la única esperanza que tenemos que no es un presidente o bandería política, que no existe. Están haciendo un daño muy profundo y cada vez les vemos más las piolas. ¡A tout à l’heure!”.