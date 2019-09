La venezolana Catherine Fulop hace 9 años que no visita su país. Y es que además de su rechazo al régimen de Nicolás Maduro vivió una situación traumática una de las últimas veces que estuvo en Caracas, donde, relató, su marido Osvaldo Sabatini le salvó la vida.

Invitada al programa de Verónica Lozano, Fulop comenzó el relato: “Estábamos en Caracas y nos cruzó un auto. Fue un intento de secuestro. Me bajaron del auto y me metieron en otro mientras apuntaban con un arma al Ova. Yo gritaba, pensaba que me iban a matar. Fue hace doce años, más o menos, porque hace 9 que no voy a Venezuela”.

Y agregó: “Estaba histérica y Ova había cambiado 100 dólares y les dio los bolívares, que eran un montón de billetes. Me dejaron ir, yo creo que ni me aguantaban mi locura. Creí que me iban a matar. Él siempre es mi héroe. Nos cuida, nos protege y tiene la solución de todo. Y jamás grita”.

Sobre la relación de la pareja que ya lleva 26 años, dijo: “Todo el tiempo vamos innovando. Le gusta agarrar carne, y si adelgazo me dice que pierdo las 'pompis'. Recuerdo que cuando lo conocí me impactó su forma de ser y pensé que quería un hombre como él, tan respetuoso, en mi vida”.

“Una vez me llevó a mi casa y en el auto yo le miraba la boca y decía: quiero tener hijos con este hombre. Me sentí la hembra escogiendo al macho. A los cuatro meses de estar juntos, quedé embarazada. Primero perdí un embarazo y luego llegó Oriana. Y no le había dicho ni a mi mamá que estaba saliendo con él”, reveló.