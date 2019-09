Valeria Lynch y Cau Bornes confirmaron su separación después de más de diez años de pareja. El anuncio fue escandaloso porque al principio el cantante brasileño negó la crisis, y hasta señaló que era una movida de prensa de la propia Valeria Lynch que tenía varios shows programados y pretendía darles publicidad por medio de esta noticia.

Sin embargo, después la cantante confirmó la información y él no tuvo otra opción más que hablar de la separación. En ese sentido, contó que está buscando un lugar para mudarse tras dejar la casa en la que convivía con la vocalista.

"Nunca estuve atrincherado en la casa. Cuando Valeria tuvo un problema con su casa, como estábamos casados, pasó a estar a nombre de los dos, pero a mí no me parecía justo porque yo no puse un mango", confesó Cau Bornes en charla con el ciclo Intrusos (América).

Y añadió: "Yo le ofrecí un departamento que tenía en Porto Alegre, pero me dijo que no, que era un problema de ella. Yo le dije que la casa era de ella, porque hacía años que estaba luchando por ese lugar".

También habló de sus "arreglos de alcoba": "Estábamos en una habitación diferente porque a Valeria le gusta mirar películas de asesinatos hasta las 5 de la mañana, y yo soy de mirar películas de amor. Yo dormía impresionado, entonces le pedía que baje el volumen. Me compré auriculares, intentamos de todo".