Chano fue internado después de festejar el cumpleaños de Pampita

El ex vocalista del grupo pop argentino Tan Biónica había recibido el alta médica el pasado de 3 de enero por una internción anterior. Aquella vez estuvo cuatro días en la sanatorio Finochietto, debido a un cuadro de deshidratación, sobreexcitación motriz e hipertensión.

Chano se encuentra en el Sanatorio Cantegril de la ciudad uruguaya de Punta del Este. Desde el centro de salud confirmaron a Exitoína que el músico se encuentra en esa clínica, pero no dieron detalles de su estado de salud.

El ex cantante de Tan Biónica, Santiago "Chano" Moreno Charpentier, fue internado en Uruguay y por segunda vez en dos semanas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo