Charlotte Caniggia se operó para parecerse a Angelina Jolie

Según detalló el periodista Ángel de Brito la joven se hizo una nueva cirugía de nariz, además de disminuir el tamaño de sus pechos. De acuerdo al periodista, le pidió al cirujano el perfil de la ex de Brad Pitt.

