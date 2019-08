La presencia de Charlotte Caniggia en la pista del Súper Bailando el último martes fue clave por varias razones. La joven se refirió a la difícil situación que atraviesa su familia: Mariana Nannis y Claudio Caniggia –sus padres–está en medio de una escandalosa separación

Y Marcelo Tinelli aprovechó para despacharse sobre el presente económico de Argentina mientras hablaba de la nueva empresa de la participante.

“Yo estoy bien. Hablo con los dos y es una situación triste, pero no voy a decir nada sobre el tema. Me encantaría que vuelvan a estar juntos, pero hoy no lo veo posible”, dijo Charlotte Caniggia.

“No quiero opinar. Todos los hijos quieren que sus padres estén juntos, pero no veo que puedan volver. No me interesa conocer a la novia de mi papá”, agregó.

Charlotte también habló de su nuevo emprendimiento: Caniggia Top, su empresa de venta de calzado, indumentaria y fragancias online.

Entonces, Marcelo Tinelli aprovechó para lanzar ácidos comentarios sobre la economía del país.

"Primero cómo está andando la empresa, en estos momentos difíciles del país, con tasas casi al 70, con una inflación del 50, con los descubiertos bancarios que ya son prácticamente imposibles, con capitales que se fugan, una situación económica complicada. Con el Fondo Monetario que no sabe si va a entregar los 5400 palos, está la misión del Fondo acá", comenzó Marcelo.

"No, no sabía nada de eso Marce", respondió Charlotte entre risas.

"No, le estoy contando todas las cosas que están pasando", subrayó Tinelli.

"No, por suerte la empresa va bien", sostuvo ella.

"Una pantufla vale 2800 mangos, pero pará, te la dan en doce cuotas, no está mal. ¿Sin interés?", interrogó entonces el vicepresidente de San Lorenzo.

"Un poquito de interés tiene Marcelo", se sinceró Fabián Speroni, el manager de Charlotte.

"Pero pará, con una inflación del 60 que vamos a terminar, si seguimos así vamos a terminar en 60. O sea, yo te digo, comprame veinte más o menos. ¿Qué es un poquito de interés? La inflación va a dar en 58, no sé, los técnicos argentinos…", continuó el titular de la productora LaFlia con su ironía.

Tinelli también consultó a Charlotte si era posible que Mariana Nannis asista a ShowMatch.

“Si le pagamos unos pesos, sí. Si no, no va a venir. Un viajecito, Marce”, respondió la participante.