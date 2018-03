Charly García y su "vicio": "Con esta terapia me siento Superman"

Desde hace dos meses, Charly García cumple con una terapia biomolecular supervisada por el doctor Ruben Mühlberger, el mismo que atiende a Moria Casán. Se trata de un tratamiento “anti aging” que lo mantiene pleno y con gran enería.

“Con esta terapia me siento Superman", dijo el músico en una entrevista con la revista Gente.

Según detalla la publicación, el tratamiento consiste en sueros rejuvenecedores, que revitalizan los órganos y eliminan el estrés. Y aplicaciones de vacunas biológicas, que revierten el envejecimiento celular.

Además, el músico de 66 años también tiene indicada una dieta hormonal estricta: suspendió las bebidas azucaradas y carbonatadas, los jugos y el alcohol. Disminuyó el consumo de café y eliminó los edulcorantes tipo sacarinas.

"Trato de cumplir. No falté nunca. No tomo más gaseosa. Como bien. En casa hago kinesiología: me sirve, y mucho. De acá salgo fortalecido. Es un sabio este doctor. Yo también le aporto lo mío, no te creas, je", contó García en la entrevista.

"Me siento con energía, con ganas de volver… Todos me tratan bien (...) Me acuerdo de cuando pasé por situaciones o internaciones feas, donde el trato no era el mejor. Esto es todo lo contrario: estoy esperando que llegue el día para venir. Tengo consulta una vez por semana, con atención personalizada del doctor", abundó el autor de "Tu vicio".

Al ser consultado sobre si siente que este es un "nuevo García", Charly respondió: "No sé si nuevo. Ahora soy un Charly biomolecular, con más energía que la que tenía, que era mucha, eh. Tanta energía como la de mi último show, La Torre de Tesla… Fue increíble. Lo disfruté mucho, y creo que se notó".

Cuando le preguntaron sobre este presente muy relacionado al ámbito médico, el ex Serú Girán aseguró: "En el pasado lo padecí. No me gustaba ver a los médicos. En cambio, ahora el doctor me dice que no soy su paciente, sino su invitado. Me recibe y me hace reír. Yo también lo entretengo: le digo que vengo a la fuente de la juventud. Tiene una acá donde está el Buda. Me gusta el Buda, porque soy multirreligioso."

Charly también avisó que tiene planes a futuro en la música: "La idea es hacer algunas presentaciones más, como la de La Torre de Tesla, que fue espectacular; a todos les encantó. Mis músicos estuvieron geniales. Y yo me sentí muy bien. Quería seguir."