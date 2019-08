Cinthia Fernández y Martín Baclini visitaron este viernes Los Ángeles de la mañana tras vivir un emotivo momento en la pista de ShowMatch.

La pareja volvió a estar en el centro de la escena luego de que Carolina Ardohain les hiciera una recomendación durante una de las galas del bailando.

“Cualquier hombre que te elija con tres hijas te tiene que amar por completo. El amor tiene que ser por igual para los cuatro, porque eso es lo que te merecés como mujer, porque novios hay miles. Después de Martín habrá una lista de espera, pero el que te elija te tiene que elegir por completo, con todo lo que traés encima”, les dijo Pampita.

.

Invitados al programa que conduce Ángel de Brito, Martín y Cinthia contaron detalles del vínculo del empresario rosarino con las tres hijas de la bailarina: Bella, Charis y Francesca.

“Este hombre que está acá sentado se hace cargo de la educación de mis hijas para que se den una idea. Eso es un gesto de un padre, ¿entendés? Para cerrarle la boca a todo el mundo”, reveló Cinthia Fernández.

“Son cosas que no me gusta decirlas y que a él no le gusta que las diga. Es un tipo que maneja cinco horas para darle un beso en la cabeza a las nenas y le dicen 'Martín no venís conmigo', se tiene que acostar todo doblado y volverse a la cinco de la mañana”, continuó.

Al escuchar a su novia, Martín se emocionó: “No es positivo ni negativo, es una mezcla de sensaciones. Para mí es todo nuevo y no quiero perder mi esencia, que es hablar con la verdad”.