Cinthia Fernández y Luciana Salazar se terminaron encontrando cara a cara este lunes en la pista del "Súper Bailando". Como era de esperarse, Marcelo Tinelli les preguntó por la polémica que las tiene enfrentadas y la panelista fue dura con las actitudes de Salazar.

"Para mí ya no la registro, la tengo bloqueada. Yo no quería hablar y ella manda un tuit que nada que ver", indicó la novia de Martín Baclini, según publicó Primiciasya.com.

"Es como evidente que la quiere seguir y seguir. A mí ya me hartó, yo no haría eso", añadió. Y siguió: "Me molesta todo el tiempo el dedo en la yaga. Yo no tengo más ganas. Tirás la piedra y escondes la mano".

Luciana, en tanto, contestó: "Si te están diciendo barbaridades y vos le pones un like no está bueno. Yo no hago esas cosas".

Continuará...