Claudia Villafañe denunció a Diego Maradona por “violencia psicológica”

Al parecer, el saludo de Diego Maradona a Dalma en el último cumpleaños de su hija mayor fue la gota que colmó un nuevo vaso en la pelea entre El Diez y Claudia Villafañe.

La ex esposa del DT de Dorados (México) está citada –aunque sin nombre– en el mensaje. Allí, Diego la acusa de haberle robado.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", se lee en el mensaje que Diego compartió en Instagram.

Acompañada de su abogada, Elba Marcovecchio, y de su hija menor, Gianinna Maradona, Claudia se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica de Buenos Aires para radicar una denuncia formal contra Diego por “violencia psicológica”.

Marcovecchio es socia del estudio de Fernando Burlando. La letrada explicó las razones de la presentación en un diálogo que mantuvo con Infama Recargado.

"Esto viene por un proceso de Claudia en cuanto a la violencia psicológica. El posteo del día martes terminó de hartarla y de cortar su paz. Claudia estaba totalmente quebrada el martes a la noche y, obviamente, hizo que tomara la decisión de hacer la denuncia como corresponde a cualquier mujer que está atravesando una situación así. Fue una cuestión natural, ya decantó… Claudia nunca quiso denunciar a Diego, pero llega un momento en el que la gente dice «basta» y fue lo que le pasó a ella", explicó.

Y continuó: "Claudia viene sufriendo agresiones y violencia psicológica desde que Maradona se enteró de su relación con Jorge Taiana. Se trata de una violencia sistemática, una persecución y un hostigamiento".