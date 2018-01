Colin Firth dijo que "no volvería a trabajar" con Woody Allen

El actor británico Colin Firth aseguró al diario inglés The Guardian que “no volvería a trabajar” con el cineasta Woody Allen. De este modo, se suma a la lista de figuras de la industria cinematográfica que reaccionaron en apoyo a Dylan Farrow, hija abusada del director, que declaró haber sido abusada sexualmente por el realizador cuando era era una niña.

El rechazo de Firth, quien trabajó con Allen en Magia a la luz de la luna (2014), llega días después de que la hija de Mia Farrow brindara una entrevista televisiva en la que reiteró las denuncias por el abuso sexual sufrido en 1992, cuando era una niña de 7 años, en la que opinó que quienes trabajen con el director deben “reconocer su complicidad en perpetuar la cultura del silencio”.

Firth se une así a la lista que incluye a Timothée Chalamet y Rebecca Hall, quienes dijeron que donarían a organizaciones que ayudan a mujeres víctimas de abuso sus salarios por la participación en A Rainy Day in New York, película de Allen que llegará a los cines este 2018.

La actriz y directora Greta Gerwig, quien trabajó con Allen en A Roma con amor (2012), también aseguró que no volverá a trabajar a sus órdenes, al igual que las actrices Mira Sorvino y Rachel Rosnahan.

Dylan Farrow, de 32 años, hija adoptiva de Woody Allen y la actriz Mia Farrow, denuncia desde hace años que su padre la tocó cuando era niña. Pero ahora espera que finalmente le crean.

"Soy creíble y digo la verdad", dijo Dylan Farrow al canal CBS.

"¿Por qué no debería estar enojada? ¿Por qué no debería estar herida?", preguntó Farrow, que aseguró que su padre abusó de ella cuando tenía siete años.

"¿Por qué no debo sentir algún tipo de indignación porque después de todos estos años me hayan ignorado, no me creyeran y me apartaran a un lado?", interrogo

Dylan Farrow detalló los abusos de su padre por primera vez en 2014, en una carta abierta publicada en el New York Times.

Y volvió a repetirlos recientemente en diciembre en una columna en el diario Los Angeles Times titulada: "¿Por qué la revolución del #MeToo perdona a Woody Allen?".