Comienza el 12º festival de cine Una mirada mayor

La programación continúa en La Comedia este viernes a las 15 con la exhibición del film Me casé con un boludo, de Juan Taratuto; y la cinta de suspenso Al final del túnel, del rosarino Rodrigo Grande, a las 17.30.

