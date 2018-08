Comienza el XV Encuentro de Cine Europeo 2018

Desde este jueves y hasta el lunes 6 de agosto se desarrolla en Rosario el XV Encuentro de Cine Europeo 2018. El ciclo presenta una variada selección de cortos y largometrajes de trece países europeos que exponen los retos y oportunidades que ofrece Europa en la actualidad.

Las sedes elegidas son El Cairo cine público, Santa Fe 1120, y en la Alianza Francesa Rosario, San Luis 846; la Asociación Familia Marchigiana, Montevideo 667; y el CC Cine Lumiére, Vélez Sarsfield 1027.

En El Cairo cine público

Las funciones comienzan a las 20.30 y en cada jornada se proyectará un cortometraje seguido de un largometraje. Las entradas por función cuestan 30 pesos.

Este jueves se exhiben Where we are now (2016), cortometraje británico dirigido por Lucie Rachel. Luego será el turno de Felices 140 (2015), comedia dramática española con Maribel Verdú, Antonio De La Torre y Eduard Fernández, bajo la dirección de Gracia Querejeta.

Este viernes se exhibirá en primer término el cortometraje finés Pequeños y torpes actos de cariño (Clumsy Little Acts of Tenderness/2015), de Miia Tervo.



Luego, el drama rumano Fixeur (2016). Con Tudor Istodor, Mehdi Nebbou y Nicolas Wanczycki, y bajo la dirección de Adrian Sitaru.

Esta sábado abrirá la función el corto británico Crush (2016), de Rosie Westhoff.

Acto seguido se exhibirá John From: descubriendo el amor (2015), drama portugués con Júlia Palha, Clara Riedenstein y Filipe Vargas. Dirección: João Nicolau.

Este domingo será el turno de Escucha (Listen, 2014), corto finés dirigido por Hamy Ramezan y Rungano Nyoni.



Luego, Iván (2017), drama psicológico que llega desde Eslovenia. Con Maruša Majer, Matjaž Tribušon y Nataša Barbara Graner, y bajo la dirección de Janez Burger.

En otras sedes

Este sábado a 20.30, en el CC Cine Lumiére, se exhibe Long Story Short, de May el-Toukhy; comedia dramática danesa. Gratis.

Este domingo a las 18, en la Asociación Familia Marchigiana, se exhibe el documental italiano Fuego en el mar (Fuocoammare), de Gianfranco Rosi.



Y a las 20.30, en el Lumiére, se exhibirá la comedia Bienvenido a Alemania (Willkommen bei den Hartmanns), de Simon Verhoeven.

El ciclo XV Encuentro de Cine Europeo 2018 concluirá el lunes 6 de agosto con la proyección de la comedia dramática Tour de France, de Djaidani Rachid. En la Alianza Francesa de Rosario.

El ciclo es auspiciado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, y es posible gracias al esfuerzo realizado por las Embajadas e Institutos culturales europeas, el apoyo logístico de EUNIC Buenos Aires, la gestión local de El Cairo cine público, Alianza Francesa de Rosario, Asociación Familia Marchigiana de Rosario y el CC Cine Lumière.