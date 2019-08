El verano que pasó fue bastante desolado para Sabrina Rojas. Es que por ese tiempo matuvo una separación con Luciano Castro aunque siempre se los vio juntos con sus hijos. El tiempo pasó, llegó el invierno y la pareja mantiene ahora una nueva forma de conexión, que incluye proyectos laborales en común.

Sabrina Rojas dialogó con PrimiciasYa.com y contó algunas novedades: "Luego de muchos años vuelvo al teatro, creo que desde que soy madre que no hago teatro. Estoy muy contenta con una propuesta que me sorprendió ya que no tenía pensado trabajar. Además vuelvo a trabajar con Luciano después de diez años y veremos como nos acomodamos con la agenda porque él ya está grabando para Telefe", indicó la modelo.

Sobre la obra que harán en Mar del Plata, detalló: "Vamos a hacer 'Desnudos', de Doris Dorrie. Estrenamos el 20 de diciembre, con dirección de Alejandro Maci y la producción es de Javier Faroni. Estoy muy ilusionada con trabajar con mi Luciano, con Luciano Cáceres, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini. Me creo mil porque estoy con todos ellos. Ya empezamos algunas lecturas y estamos muy entusiasmados porque todos estamos con el mismo plan, con hijos y pasarla bien".

Y sobre el difícil momento que atravesó la pareja hace unos meses, manifestó: "Tuvimos un verano movido, pero estamos muy bien. Ya pasó un montón de tiempo y para mí como que quedó en el pasado ya. Estamos planeando pasar este verano más juntos aún no solo en la playa sino que también en el trabajo".

Por último, Rojas remarcó: "Las crisis son positivas, si te separas, te hacen darte cuenta que hay que separarse, y si las superas te hacen unir más. Igual en medio de la crisis se la pasa como el orto, pero después te das cuenta que hace bien".