¿Con quién?: Poroto Cubero contó que tuvo sexo

Por eso, cuando en el programa de Kusnetzoff, Cubero reconoció que la semana pasada había tenido sexo sorprendió a todos y despertó la curiosidad de los presentes. "Poroto, después vamos a ampliar", le pidió el conductor del ciclo, a lo que el futbolista respondió: "Sí, después, fuera de cámara. No nos metamos en quilombos. La respuesta era sí o no", dijo entre risas el futbolista y dio por terminado el tema.

Desde que el futbolista se separó de Nicole Neumann se le atribuyeron romances con la modelo Barbie Vélez y la bailarina Noelia Marzol, pero ninguna de estas relaciones fueron oficializadas y quedaron solo en rumores. También en varias ocasiones se habló de la posibilidad de la reconciliación con su ex mujer, pero al parecer tampoco hay nada de cierto en eso.

