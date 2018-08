Crisis y vértebra desplazada: el duro momento de Adriana Aguirre

No son buenos tiempos para Adriana Aguirre. La ex vedette está en una crisis con su marido, Ricardo García, y ahora se le suma un problema de su salud: el desplazamiento de una vértebra.

"Se me ha desplazado una vértebra con un movimiento brusco y me está empujando el nervio ciático y me lo está pinchando junto con las articulaciones, es muy doloroso", contó la ex vedette a DiarioShow.

A pesar de su dolor, Adriana deberá cumplir con un trato de participar en el programa Incorrectas.

"Tengo un compromiso hace 15 días con Moria Casán para ir a su programa. Ahora estoy en mi casa, me voy a subir al taxi, ir al programa, volver a mi casa y no ir a ningún otro lado más. Mañana (por este miércoles) me hago un bloqueo en la clínica Fleni. Me lo hace un profesional como corresponde. No es una operación, si hay que hacerla se verá más adelante", contó la ex vedette.

A la afección física, Aguirre suma por estos días una afectiva ya que está en crisis con Ricardo García, su pareja.

Si bien Adriana dijo al citado portal que era "un tema menor dentro del matrimonio", el periodista Lío Pecoraro explicó que la pareja tuvo una pelea en la calle “por el faltante de unos ingresos de una confitería que tienen en común”. Siempre según el cronista, la panelista habría “desalojado” a García.