Cristian Castro brilló y disfrutó en Punta del Este

Distendido, relajado, disfrutando Punta del Este. Así se lo vió a Cristian, el cantante mexicano que se presentó en el Enjoy Conrad para rendirle tributo a Sandro y hacer un recorrido por sus principales temas.

Temprano, pasadas las 9.30, y con un sol imponente enmarcando las playas del este, Cristian llegó a la cita con los periodistas acompañado de su nueva novia argentina. Es que tras separarse el año pasado de su tercera esposa (Carol Victoria Urban), una relación que apenas duró 28 días y que culminó abruptamente en la luna de miel, el cantautor volvió a apostar al amor y se mostró acompañado junto a su nueva pareja, que es una diseñadora de modas y a quien conoció en su último paso por Buenos Aires, cuando hizo el homenaje a Sandro.

En medio de los preparativos para su presentación, el cantante mexicano se hizo un tiempo para saludar a los periodistas rosarinos presentes en la conferencia de prensa, y también para recordar la calidez que el público rosarino le demuestra cada vez que se presenta en nuestra ciudad.

Encantado con Punta del Este, una ciudad que conoce muy bien y en la que cuenta que atesora grandes recuerdos afectivos y en la que puede soñar nos dio la primicia que comienza a grabar su nuevo disco “Tributo a Juan Gabriel”.

—¿Cómo se conocieron con tu novia?

—Nos conocimos porque hizo el vestuario de Sandro, ella hizo todos los diseños de cuero del show.

Sobre su nuevo espectáculo dijo: “Es un show largo que abarca todo mi repertorio y mis canciones. Algo de lo nuevo que estoy grabando en inglés. También voy a hacer algo de Sandro, algo de José José, un poco de mariachi... y estoy feliz de compartir este nuevo show que hicimos con tanta ilusión, con un excelente grupo de argentinos increíbles. Vamos a concentrarnos para hacer una excelente performance".

Respecto de lo que significó para él ponerse en la piel de un cantante como Sandro, sentenció: "Sandro es una nostalgia que siento de niño. Es, de alguna manera, mi madre. Toda esa influencia que tuve de ella y el motivo por el cual me convertí en cantante. Celebro hoy a una figura tan querida, tan entrañable y que se parece tanto a mí en muchos aspectos".

Y sobre los parecidos enseguida agregó: "Siento mucha afinidad por todas las cosas que hizo y por cómo interpretaba las canciones. Su sensualidad, que veo también dentro de mí... Yo también tengo una sensualidad que me gusta transmitir en mis canciones y en mi escenario. Sus letras, que son muy parecidas a las mías. Él era más poeta, más compositor que yo. Y también más actor, porque hizo muchas películas y yo no he hecho gran cosa como actor".

El mexicano es uno de los artistas latinos que más discos vendió en los últimos tiempos.

El show tuvo cita el 5 de enero en el que repasó sus grandes éxitos ("Lloviendo estrellas", "Mar Azul" y "Por amarte así", entre otras) y continuó con el homenaje a Sandro que inició el año pasado en Buenos Aires. Famosos como Nicol Neumann y sus hijas, Sole Solaro, Guille Copola y señora, el ex tenista Mago Coria entre otros, se acercaron a disfrutar del show.

Enjoy

Enjoy Punta del Este–Conrad es protagonista de esta temporada en Punta del Este. Como cada año el emblemático hotel se vistió de fiesta para recibir el 2018. Cada uno de sus restaurantes ofreció a sus clientes una noche cargada de sorpresas.

En la cena que se brindó para los clientes del casino tuvo lugar un show de alto nivel. Los invitados eran recibidos por simpáticas bailarinas al mejor estilo de comparsas exóticas, en cada uno de sus mesas los esperaban cotillón para darle a su vestimenta el toque festivo.

Así comenzaba la fiesta, cuando de repente, bailarines y acróbatas salieron a escena brindando un show vanguardista contemporáneo que captó la atención de todos en el lugar, con música en vivo. Su coreógrafa, Valeria Narváez nos contó que este show fue preparado especialmente para esta ocasión, con 10 artistas argentinos con puestas en escenas de avanzada. Durante toda la noche distintos eventos enmarcaron la fiesta hasta recibir el año nuevo.

En Las Brisas, uno de los restaurants del hotel, sonó una banda en vivo durante toda la cena. Y a la media noche los asistentes pudieron disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales desde la terraza del restaurante convertida en un excelente mirador del espectáculo que durante más de una hora iluminaron la bahía.

La fiesta, de quienes eligieron Enjoy, siguió en OVO beach, con DJ en vivo que supo cómo mantener el clima de fiesta hasta la madrugada a orillas del mar. La mayoría lucían de blanco tal cual la tradición para recibir un nuevo año con renovadas esperanzas.