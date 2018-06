Cuáles son las películas que Netflix borra esta semana

Tras anunciar las actualizaciones su catálogo de este mes, Netflix informó cuáles son las películas que borrará de la plataforma.

Este miércoles elimina Jackie (2016), una película que sigue a Jacqueline Jackie Kennedy Onassis en la época en que era primera dama en la Casa Blanca y su vida en los días siguientes al asesinato de su marido, el presidente John F. Kennedy, en 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos.

Esta protagonizada por Natalie Portman y dirigida por Pablo Larraín.

Otro film que saldrá del catálogo en la fecha es American Pastoral (2016), dirigida por Ewan McGregor y con Jennifer Connelly y Dakota Fanning.

Centrado en la década de los 60, un importante empresario que disfruta de una vida envidiable busca a su amada hija, una militante que se opone a la guerra de Vietnam que ha desaparecido tras haber sido acusada por la policía de cometer un acto terrorista. Lo que este padre descubrirá cambiará para siempre la vida de mucha gente.

Este jueves dejará de estar disponible Eye in the Sky (Espías en el cielo, 2015) sobre un teniente general y un coronel enfrentan oposición política después de ordenar el lanzamiento de un misil para eliminar a un grupo de bombarderos suicidas en Nairobi, Kenia.

Otras tres bajas se producirán este viernes cuando Netflix borre Freier Fall (Caída libre, 2013), el documental Roger Waters: The Wall (2014) y el drama coreano While You Were Sleeping (Mientras dormías, 1995)

Este sábado saldrá del catálogo El infiltrado (Snitch, 2013) donde el personaje que interpreta Dwayne La Roca Johnson intentará reducir la sentencia de diez años que su hijo debe cumplir en una prisión federal y para eso tendrá que acabar con un traficante de drogas violento.