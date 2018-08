Cuáles son las películas que llegan a Netflix en septiembre

Netflix dio a conocer la lista de películas que estarán disponibles en la plataforma de streaming en septiembre de manera escalonada. La lista abarca distintos géneros y numerosos filmes argentinos como Francisco: El padre Jorge, Infancia clandestina y El último Elvis.

Entre los estrenos internacionales aparecen Ant-Man, Jason Bourne y 12 horas para sobrevivir: El año de la elección.

Desde el 1 de septiembre

Francisco: El padre Jorge. Una periodista española investiga la vida de Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Argentina y su arzobispado hasta su papado como Francisco. Con Darío Grandinetti. Dirección: Beda Docampo Feijoó

El último Elvis. Elvis Gutiérrez es una estrella. Su habilidad en el escenario revive al rey del rock en todo su esplendor. Con John McInerny. Dirección. Armando Bo.

Wakolda. Una joven familia abre una hostería a la orilla de un lago en la Patagonia, no tienen idea de que su primer huésped será un criminal de guerra nazi. Con Natalia Oreiro y Diego Peretti. Dirección: Lucía Puenzo.

Infancia clandestina. Tras el exilio, un chico de 12 y su familia regresan a Argentina, donde aún gobierna la Junta militar. La vida de Juan cambia cuando se enamora de una compañera del cole. Con Ernesto Alterio y Natalia Oreiro. Dirección: Benjamín Ávila.



La historia oficial. Una profesora toma conciencia de lo que ocurrió durante la dictadura militar argentina. Sus sospechas sobre su marido la llevan a replantearse “la historia oficial”. Con Norma Aleandro y Héctor Alterio. Dirección: Luis Puenzo.

Una noche de amor. Tras 12 años de matrimonio, Leonel y Paola deciden dejar a los chicos con la abuela y salir solos, pero la noche no resulta como esperaban. Con Sebastián Wainraich y Carla Peterson. Dirección: Hernán Guerschuny.

XXY. Álex tiene un secreto. Sus padres decidieron aislarse del mundo cuando nació para que creciera feliz y sin prejuicios, pero llegó la hora de decidir. Con Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli. Dirección: Lucía Puenzo.

Ant-Man. Un ladrón en libertad condicional se roba un traje que lo transforma en un insecto con poderes sobrehumanos, pero su rival usa la misma tecnología como arma de guerra. Con Paul Rudd y Corey Stoll. Dirección: Peyton Reed.

Carol. Una adinerada mujer casada y la empleada de una tienda inician un romance prohibido en los años cincuenta, provocando al mismo tiempo tanto tristeza como una alegría liberadora. Con Cate Blanchett y Rooney Mara. Dirección: Todd Haynes.



Mi abuela. Una enérgica abuela de espíritu libre pasa el día intentando sacar de apuros a su nieta embarazada a expensas de familiares y amigos. Con Lily Tomlin y Julia Graner. Dirección. Paul Weitz.

La maldición de Thelma. Una devota estudiante universitaria se encuentra inesperadamente atraída a una compañera de clase y comienza a mostrar señales de que posee habilidades sobrenaturales. Con Kaya Wilkins. Dirección: Joachim Trier.

Desde el 7 de septiembre

The Most Assassinated Woman in the World. En el París de los treinta, una actriz famosa por sus sangrientas escenas de muerte en el teatro se enfrenta a un misterioso acosador y a los fantasmas del pasado. Con Anna Mouglalis y Niels Schneider. Dirección: Franck Ribière.

Sierra Burgess es una loser. Shannon Purser (Barb, en Stranger Things) interpreta a Sierra, la chica inteligente de la escuela que se junta con la más popular para conquistar al chico que le gusta. Con Shannon Purser y RJ Cyler. Dirección: Ian Samuels.

Desde el 9 de septiembre



Jason Bourne. Nuevamente este antiguo espía perseguido por el gobierno debe enfrentarse a un malvado plan cibernético y resolver el misterio que rodea la muerte de su padre. Con Matt Damon y Tommy Lee Jones. Dirección: Paul Greengrass.

12 horas para sobrevivir: El año de la elección. Una candidata a la presidencia quiere terminar con una tradición que permite una noche de violencia al año. Por eso, ahora corre peligro y debe luchar por su vida. Dirección: James DeMonaco.

Los popstar nunca se detienen. La vertiginosa vida de una estrella del rap sufre un revés tras el fracaso de su nuevo álbum, pero él rápidamente pone en marcha su regreso y se reúne con su banda. Con Andy Samberg.

Desde el 12 de septiembre

En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi. Stefano Cucchi pasó sus últimos días tras las rejas por un delito menor en Roma. Historia basada en hechos reales.

Desde el 13 de septiembre

Hacia lo desconocido. Un astronauta solitario en la primera misión a Marte tripulada por humanos intenta sobrevivir tras una catástrofe en pleno vuelo.

Desde el 14 de septiembre

La tierra de hábitos constantes. Tras dejar su trabajo y a su esposa para encontrar la felicidad, Anders comienza una búsqueda para volver a ensamblar las piezas de su vida fracturada.

Desde el 15 de septiembre



Brooklyn. La vida de una joven irlandesa se transforma cuando llega a vivir a Nueva York en los cincuenta. Pero cuando su hogar la llama de regreso, su corazón se siente dividido. Con Saoirse Ronan y Emory Cohen. Dirección: John Crowley.

Testamento de juventud. Una aspirante a escritora y el joven con el que creció pasan por la vorágine de la Primera Guerra Mundial y experimentan amor, pérdida y un destello de esperanza.

Desde el 18 de septiembre

Born to Be Blue: La historia de Chet Baker. Esta biografía poco convencional narra la vida del legendario trompetista y leyenda del jazz Chet Baker, capturando su pasión y sus luchas con la adicción. Con Ethan Hawke y Carmen Ejogo. Dirección: Robert Budreau.



Desde el 21 de septiembre

Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad. Violet lo tiene todo: el trabajo perfecto, la relación perfecta, el pelo perfecto; hasta que un día entiende que con la perfección no alcanza.

Desde el 28 de septiembre

Hold the Dark. Un naturalista viaja a un remoto pueblo de Alaska para buscar a los lobos que mataron a un niño local y pronto se ve atrapado en un misterio estremecedor. Con Alexander Skarsgård y Riley Keough. Dirección: Jeremy Saulnier.