Cuelga las garras: Hugh Jackman no será más "Wolverine"

"Ha sido una etapa fantástica, mucho más duradera que cualquier otra relación cinematográfica entre un actor y un personaje de envergadura, ya sea James Bond o Batman. No ha habido nunca una simbiosis similar. Ni Ryan Reynolds lo convencerá para rodar algo con Deadpool", añadió el realizador.

"Hugh Jackman ha colgado las garras de Wolverine para siempre. No se volverá a acercar a ellas. Ha terminado", dijo Mangold, quien también lo dirigió en Wolverine inmortal.

El actor australiano Hugh Jackman no prestará más su cuerpo a Wolverine, el mítico personaje que encarnó en la saga de X-Men.

