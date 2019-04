Dady Brieva, contundente: "Cristina va a ser candidata"

Dady Brieva dijo estar "seguro" de que Cristina Kirchner "va a ser candidata". El actor dialogó con medios porteños el último lunes, en la avant premiere de la película 4×4 que protagoniza junto Peter Lanzani; ambos bajo la dirección de Mariano Cohn.

En el marco de la presentación oficial del filme, el integrante de Midachi se manifestó a confiado en la posibilidad. “Creo que va a ser candidata. Estoy seguro”, afirmó en diálogo con TN.

El actor ratificó su apoyo a una posible postulación de la senadora nacional para volver a la Casa Rosada: “Creo mucho en ella. Obvio que va a presentarse… sino me tengo que cortar los h… Me juego todo por ella. Me puede salir mal también, pero no estoy en edad para estar retrocediendo”.

“Hoy, la Argentina vive una polarización entre Macri y Cristina. Creo que la grieta es insalvable. Es una pelea muy fuerte. Hay conflictos de intereses muy fuertes. La división está y hay que transitarla”, abundó el humorista.