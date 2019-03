Dady con Juan Junco: adelantos de “4x4” y un final de nota desopilante

Dady Brieva está pasando por un gran momento como actor cómico, en su gira con el tradicional grupo “Midachi”, pero también como actor dramático por su intervención en “4x4”, la nueva película dirigida por Mariano Cohn –el mismo de la multipremiada “El ciudadano ilustre”, en la que también trabajó el santafesino-, en la que desarrolla el papel de un médico obstetra muy controvertido. Este sábado por la mañana atendió el llamado de Esto se baial así, el programa que conduce Juan Junco en Radio 2, y se dio una interesante charla que tuvo –como casi siempre pasa con Dady- un final desopilante.

En referencia a “4x4”, el film que protagoniza Peter Lanzani, apuntó que “es una película muy dura, de la que se puede salir y entrar todo el tiempo, que lleva al espectador a un lugar incómodo y que te interpela todo el tiempo”.

Después, elogió a uno de sus compañeros en la película y lo llevó al terreno del fútbol: “Trabajar con Beto Brandoni es como jugar con Pipo Gorosito, con Bisconti ahí en Central, con Darío Cabrol. Brandoni es uno de los últimos mohicanos, un sobreviviente de una generación de maestros”, destacó.

Sin rodeos, adelantó que “en la película hago de un médico obstetra bastante hijo de puta; es un personaje bastante odiable”. El film se estrena este 4 de abril en todo el país.

“Más allá de que hago personajes dramáticos, yo sigo siendo un cómico, esa es mi esencia”, aclaró luego.

Luego siguió dando referencias de la producción cinematográfica que pinta para ser un éxito: “La puesta en escena fue importante; el sonido, la fotografía. Por ejemplo se reventaron tres camionetas Toyota”, señaló. Y confió que “el barrio en el que se filmó la película no existe, se armó especialmente para la filmación

“La película se vendió en México, lo que puede parecer bastante normal, pero también se vendió el Francia, donde no parece ser una cosa habitual el robo de 4x4; incluso no existe esa definición allá”, subrayó Dady. “Está muy atrevida la película, por suerte está entrando en todos lados”, completó.

Cuando le preguntaron por Midachi, espectáculo que el 12 de abril estará otra vez en Rosario, aprovechó para criticar al gobierno nacional, aunque prefirió ser cauto: “Con Midachi vamos a estar pronto en Rosario. Estamos haciendo un gran esfuerzo para mover toda la estructura del espectáculo, pero no quiero hacer más comentarios porque es lo que estamos viviendo todos”, aseguró. Y luego disparó: “Aparte no me gusta pegarle a alguien que está en el suelo”.

Platos sucios

Cuando Dady y Juan Junco se estaban despidiendo, irrumpió de fondo la voz de la esposa de Brieva, Mariela “La Chipi” Anchipi, que le reclamaba a los gritos a su marido que había lavado “muy mal” los platos.

Mientras “La Chipi” seguía gritando de fondo, Dady remató: “Vieron que yo trato de dar una imagen de un peronista rudo que se la banca, pero en definitiva soy un «vaginodependiente»”. Y desató las carcajadas en el estudio de la radio.