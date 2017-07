Dalma Maradona se despachó contra todos en el programa de Pampita

Dalma Maradona visitó a Carolina Pampita Ardohain en el programa que conduce por el canal online KZO. Allí la hija de El Diez habló sobre la conflictiva relación con su padre, así como de las adicciones del astro y el vínculo que mantiene con sus ex mujeres.

La relación por la que atraviesa Diego con sus hijas Dalma y Gianinna, por estos días, no es la mejor, motivo por lo que las chicas se sienten en falta cada vez que lo ven “mal” en algún programa. Al respecto la mayor de las Maradona expresó que le da mucha bronca por la gente que tiene alrededor “porque siento que no lo cuidan nada al exponerlo de esa manera".

"Cuando yo estoy con él, nunca vas a ver algo que no esté bien cuidado", señaló.

Dalma atribuyó la exposición de su padre en los medios como uno de los grandes conflictos entre ambos. "Me dan muchas ganas de ir a cuidarlo y ese es el motivo por el cual creo que mi papá más se enoja conmigo. Él dice que yo tendría que estar mucho más tiempo con él, pero a veces me llama y me dice que vaya una semana, pero yo estoy filmando y no puedo”, explicó.

"Hay un montón de veces que a él lo sacan al aire y no está para hablar, y todo el mundo me dice cómo hacen esas cosas. Él toma pastillas para dormir hace mil años y mezcladas con una copa de alcohol, es terrible”, explicó la hija de Diego y agregó: “Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie lo está, pero a él le hace un efecto tremendo”.

En relación a las novias de su padre, Dalma sostuvo que "hay algo muy fuerte entre mi papá, mi hermana y que muchas veces otra mujer no lo entiende o le da celos”, detalló y agregó: “Si veo que viene una mujer que ama a mi papá por lo que él es y lo cuida, yo soy la primera en tener la mejor".

Uno de los temas más candentes fue sobre Rocío Oliva, la reciente ex novia de su padre. “Al principio. nos llevamos muy bien, teníamos buena onda. De repente pasó algo, pero no sé qué fue realmente. Para mí, Rocío no lo quería bien a mi papá. Si vos ves que él está feliz con sus hijas y su nieto, ¿por qué te molestas?", disparó.

"Mucha gente me dice que ninguna nos cae bien, pero para mí ninguna va a ser como mi mamá. Pero voy a ser la primera en sumarla a la familia si mi papá está bien y esa persona lo quiere bien", concluyó.