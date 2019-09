La pista de ShowMatch es el lugar en el que afloran la emociones. Y los problemas. La más reciente polémica tiene como protagonista a Yanina Latorre quien se le plantó nada menos que a Macelo Tinelli.

En el aire de Los ángeles de la mañana disparó: "¿De qué soy cagona?”.

La respuesta de la panelista obedece al comentario que hizo Tinelli en el Bailando cuando coincidió con Karina La Princesita en el hecho de que tanto Latorre como Lourdes Sánchez no se animaban a las críticas en el cara a cara y que lo hacían desde sus lugares en Los Ángeles de la Mañana.

“¿De qué soy cagona? ¿De qué soy de Twitter? Si cada vez que me paro ahí (en ShowMatch) vomito y me la banco”, lanzó Latorre.

“A La Princesita le digo que tengo data, que no saluda, que está agrandada, que tiene séquito y ella me lo niega. ¿Qué querés que haga?, Marcelo. No puedo agarrar un revólver y matarla en vivo. Qué querés que haga”, continuó Yanina.

Un rato después, la panelista contó en el ciclo que conduce Ángel de Brito que estaba chateando por WhatsApp con el conductor del Súper Bailando.

Entonces, Ángel le sacó el celular y comenzó a leer los mensajes

¿“Vos con total desparpajo le decís a Tinelli: «Ahora te hago mierda al aire y después voy ahí y los atiendo a todos»”?, interrogó De Brito.

Acto seguido reveló la respuesta de Tinelli: “Estoy temblando”.