De todo: Nolan, Wright, Fontanarrosa, drama ruso y una de miedo

Este jueves desembarcan en los cines de Rosario "Dunkerke", de Christopher Nolan; "Baby: el aprendiz", de Edgar Wright; "Paraíso", de Andrey Konchalovsky; la cinta de terror "7 deseos"; y "Fontanarrosa. Lo que se dice un ídolo", basada en seis cuentos de El Negro. En horario acotado se exhibe "Death Note: The light up the new world". Los trailers

27 de Julio de 2017 Por: Rosario3