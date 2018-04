Dejá todo y mirá: Inés Estévez le enseña los números a su hija

La actriz Inés Estévez compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que comparte la tarea con su hija Vida, de ocho años.

En el clip, la protagonista de El misterio de la felicidad repasa uno por uno los números junto a la pequeña.

“Yes, she can. Yes, she does” (o “sí, puede; sí, lo hace”), escribió Inés en el posteo.

Yes she can. Yes she does. Una publicación compartida de Ines Estevez (@inesestevezin) el Abr 3, 2018 at 7:07 PDT

Vida tiene ocho años y Cielo, siete. Ambas son hijas adoptivas de Estévez y el actor Fabián Vena, hoy ya separados.

La dos pequeñas tienes un retraso madurativo de distinto grado.