Denunciante de Kevin Spacey dijo que tiene video del acoso

Un joven que acusó al doble ganador del Oscar Kevin Spacey de haberlo agredido sexualmente en un restaurante de Massachusetts (EE.UU) en 2016, cuando tenía 18 años, asegura tener un video del incidente que registró con su celular.

Según informó en las últimas horas la agencia francesa AFP, que accedió a la causa que se le sigue al actor por la que el 7 de enero que viene será formalmente procesado, la víctima envió varios mensajes y hasta un video en el momento en el que Spacey lo acosaba.

El denunciante es el hijo de una presentadora televisiva de Boston identificado por medios estadounidenses como William Little, quien en 2016 trabajaba en un restaurante de la isla de Nantucket cuando vio a la ex estrella de House of Cards entrar al establecimiento.

Siempre de acuerdo con su denuncia, Little decidió quedarse al terminar su turno para ver si tenía la suerte de fotografiarse con Spacey.

El actor lo invitó a tomar varias copas –en Massachusetts hay que tener 21 años para poder beber– y, una vez que Little se encontraba en estado de embriaguez, lo invitó a su casa, aunque el joven declinó la propuesta.

En la denuncia consta que entonces comenzó el acoso de Spacey, que intentó meter su mano dentro de sus pantalones y tocar sus genitales.

Mientras ello sucedía, Little le escribía a su novia e incluso le envió un video para demostrarle que no mentía acerca de la actitud del veterano actor.

“Asalto indecente y agresión a una persona mayor de 14 años” es la figura legal por la que Spacey será acusado el 7 de enero, un delito que puede ser penado con hasta cinco años de prisión.

El inminente procesamiento se conoció el lunes pasado, en tanto que en aparente respuesta Spacey subió un video a sus redes sociales muy criticado por personalidades de la industria de Hollywood.

En el peculiar video, que hoy llevaba más de 7 millones y medio de visualizaciones en su canal de YouTube, Spacey personifica al criminal y cínico presidente de la serie House of Cards, Frank Underwood, y habla a cámara en tono desafiante.

“Si no pagué por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar por las que no hice. No hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además sé lo que quieren. Quieren que vuelva”, dijo en un pasaje de los tres minutos del video, en lo que se interpretó como un doble sentido por las acusaciones en su contra y por la expulsión de la serie en su última temporada.

El posteo en sus redes sociales fue la primera “aparición pública” de Spacey en más de un año, luego de que a finales de 2017 empezaran a surgir denuncias de abuso sexual y conductas inapropiadas por parte de diferentes hombres, la primera de las cuales se remonta a 1986.