Tras las denuncias, Kevin Spacey reapareció como Frank Underwood

A horas del inicio de la Navidad en Estados Unidos, Kevin Spacey reapareció con la publicación de un video donde interpreta a su popular personaje Frank Underwood de House of Cards para referirse a las acusaciones en su contra por agresión sexual y su salida de la serie.

Let Me Be Frank, es el título del clip en donde Spacey manifiesta: “A pesar de todo, la animosidad, los titulares, el juicio político sin un juicio. A pesar de todo, a pesar incluso mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece día a día, muy pronto usted sabrá toda la verdad".

“Un momento. Ahora que lo pienso, nunca se vio realmente que me muera, ¿verdad? Las conclusiones pueden ser tan engañosas", añadió el actor.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 de diciembre de 2018

Spacey fue despedido del programa de Netflix y eliminado de la película Todo el dinero del mundo después de que numerosos hombres lo acusaran de agresión sexual.

El actor será inculpado formalmente el 7 de enero.