Denunciaron al hermano de Pampita por violencia de género

Victoria Garay, ex novia de Guillermo Ardohain, denunció al hermano de Pampita de haber ejercido violencia física y verbal contra ella."Tengo la cara golpeada", declaró la joven, de 18 años, que dejó constancia de los hechos en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires.

"Fui a hacer una denuncia por violencia de género. Es increíble las vueltas que te dan, aunque tengas la cara golpeada, te derivan a cualquier comisaría con tal de no tomarte la denuncia", tuiteó Garay en su cuenta: @vickygarayy.

En el mensaje posteado en Twitter, Garay expone una vivencia común de las denunciantes de violencias de género que deben demostrar su condición de víctima.

"Fui a tres comisarías diferentes para denunciar. Me iban derivando, cuando exigí que me tomaran la denuncia se les había trabado el sistema. Fue en Villa del Parque, Capital. Me dijeron que la denuncia podía demorar en hacerse dos horas (ya habían pasado otras dos horas)", abundó Garay en diálogo con DiarioShow.

"Ya venía bastante violento. Tenía moretones en el resto del cuerpo pero ahora ya fue en la cara. No caía hasta que mi mamá empezó a hacer notar que ya estaba mintiéndole a mi familia para cubrirlo", relató Garay.

Victoria dijo que el hermano de la ex jurado de Bailando por un sueño le envía mensajes "desde cuentas truchas para que no lo haga público. Que no hable mal de su hermana".

A ser consultada por el impacto que esta denuncia podría tener en la conductora y modelo, Garay respondió: "¿Vos te pensás qué le puede llegar a importar a Pampita? Lo único es que no hable mal de ella y no la ensucie. Si lo tiene que defender y hacerme quedar mal parada no tiene problema la hermana".