Después de Brancatelli: el insulto de Gerardo Romano a Cristina

Las palabras de Gerardo Romano llegaron horas después de la crítica del periodista Diego Brancatelli a un tuit de la ex presidenta.

"Quiero que se cierre la grieta y tengo que seguir teniendo esperanza porque quedan tres años de Gobierno y no quiero que dejen el tendal ni en lo económico ni en lo social ni en lo cultural, que no se acabe el cine argentino; en la televisión hay telenovelas turcas y en el cine se está afectando el presupuesto", sostuvo el actor.

En el marco de la entrevista, Romano manifestó su preocupación por la actividad teatral: “En Mar del Plata hubo una merma de 35 o 40 por ciento, hubo cinco, seis teatros comerciales que no abrieron y acá hay una preocupación inmensa; lo que anda mejor sí puede ser el teatro alternativo, el off".

El actor Gerardo Romano tildó de “chorra” e “hija de p...” a la ex presidenta Cristina Kirchner durante una entrevista con el programa A Dos Voces (TN).

